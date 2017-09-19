رسمياً .. مانويل نوير يغيب حتى 2018 بسبب الإصابة
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن غياب حارس فريقه الأمين مانويل نوير حتى بداية العام الجديد بسبب الإصابة.
وتعرض عملاق الحراسة الألمانية لكسر في القدم اليسرى للمرة الثالثة في 2017.
وكان صاحب الـ 31 عاماً قد اشتكى من آلام في قدمه خلال تدريبات الإثنين الماضي، وتم فحص اللاعب على الفور على أرض التدريب، قبل ذهابه إلى المستشفى صباح الثلاثاء التالي، وتبين بعد الفحوصات أنه يعاني من تصدع في مشط القدم.
الحارس الذي يُعتبر بالنسبة للكثيرين ضمن أفضل حراس العالم حالياً خضع لعملية جراحية، قبل أن يعلن كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري أن النادي لا يتوقع عودته قبل بداية 2018.