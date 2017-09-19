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رسمياً .. مانويل نوير يغيب حتى 2018 بسبب الإصابة

رسمياً .. مانويل نوير يغيب حتى 2018 بسبب الإصابة

By admin
19 سبتمبر، 2017
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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن غياب حارس فريقه الأمين مانويل نوير حتى بداية العام الجديد بسبب الإصابة.

وتعرض عملاق الحراسة الألمانية لكسر في القدم اليسرى للمرة الثالثة في 2017.

الحارس الذي يُعتبر بالنسبة للكثيرين ضمن أفضل حراس العالم حالياً خضع لعملية جراحية، قبل أن يعلن كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري أن النادي لا يتوقع عودته قبل بداية 2018.

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