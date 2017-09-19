رسمياً .. مانويل نوير يغيب حتى 2018 بسبب الإصابة

وكان صاحب الـ 31 عاماً قد اشتكى من آلام في قدمه خلال تدريبات الإثنين الماضي، وتم فحص اللاعب على الفور على أرض التدريب، قبل ذهابه إلى المستشفى صباح الثلاثاء التالي، وتبين بعد الفحوصات أنه يعاني من تصدع في مشط القدم.