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ريال مدريد يستهدف التعاقد مع حارس بيلباو

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع حارس بيلباو

By admin
19 سبتمبر، 2017
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ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في عددها الصادر يوم الثلاثاء أن ريال مدريد الإسباني يستهدف التوقيع مع كيبا أريزابالاجا حارس مرمى أتلتيك بيلباو الإسباني.

ولم يجدد صاحب الـ 22 عاماً عقده مع النادي الباسكي بعد، في الوقت الذي يتطلع فيه بيلباو لتجديد عقد الإسباني ووضع مبلغ 65 مليون يورو كقيمة الشرط الجزائي في عقده.

يُذكر أن الميرينجي يهدف إلى تأمين مستقبل مركز الحراسة لديه، في الوقت الذي يملك فيه الثنائي كيلور نافاس وكيكو كاسيا.

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