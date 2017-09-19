ريال مدريد يستهدف التعاقد مع حارس بيلباو

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في عددها الصادر يوم الثلاثاء أن ريال مدريد الإسباني يستهدف التوقيع مع كيبا أريزابالاجا حارس مرمى أتلتيك بيلباو الإسباني.

ولم يجدد صاحب الـ 22 عاماً عقده مع النادي الباسكي بعد، في الوقت الذي يتطلع فيه بيلباو لتجديد عقد الإسباني ووضع مبلغ 65 مليون يورو كقيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكانت المفاوضات قد توقفت بين اللاعب وناديه منذ يناير الماضي.

يُذكر أن الميرينجي يهدف إلى تأمين مستقبل مركز الحراسة لديه، في الوقت الذي يملك فيه الثنائي كيلور نافاس وكيكو كاسيا.