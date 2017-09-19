ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة ثيو هيرنانديز

أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافعه ثيو هيرنانديز اليوم الثلاثاء أكدت معاناته من خلع جزئي في كتفه الأيمن.

وتعرض ثيو هيرنانديز للإصابة في مباراة ريال سوسيداد، حيث سقط على العشب في وضعية سيئة بعد صراع مع زوروتوزا.

وبعد تلقيه للإسعافات الأولية حاول أن يستمر، لكنه لم يتمكن من ذلك وتم استبداله بناتشو في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ولن يكون اللاعب متاحا لمباراة ريال بيتيس وفقا لتقارير صحفية إسبانية التي قدرت مدة غيابه في أسبوعين.