زيدان: الدوري الإسباني الأصعب في العالم!

ظهر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال بيتيس في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني، حيث تطرق للعديد من الأخبار، والمواضيع.

عن عودة كريستيانو رونالدو: “نحن سعداء بعودته، آمل أن تكون آخر مرة يتعرض فيها للايقاف. كريستيانو سعيد لأنه يحب اللعب، وأن يكون مع زملائه في الفريق..”

صراع نيمار، وكافاني، على ضربة جزاء في باريس سان جيرمان: ” نحن نعرف تماما من يتولى مهمة تسديد ضربات الجزاء والركنيات، و الأخطاء..، لكن أنا لن أتحدث عن سان جيرمان، أنا سوف أقلق على فريقي فقط”.

جاريث بيل: “لايزال لم يصل إلى قمة مستواه، تكون الأمور جيدة حين يكون في أفضل مستوياته، يجب أن نكون صبورين معه. هو لاعب متكامل، يفضل المساحات، لكنه أيضا فنيا ممتاز يقوم بعمل جيد حتى حين لا يحصل عليها..”

الهدف دوري الأبطال أو الدوري الإسباني: “الليجا هي الأكثر صعوبة في العالم، قلت أن أسعد يوم هو حصولي عليها. دوري أبطال أوروبا مهم أيضا، لكن اللاعبين يعرفون أن الفوز بالدوري هو الأجمل، والأصعب في العالم، وأنا لن أقول لكم أكثر من دوري الأبطال لأننا نريد أن نحققه أيضا.”

وبشأن مستقبله: “أشعر أنني بحالة جيدة، وقد جددت عقدي بالفعل، لكن هذا لا يعني أي شيء، أنا أعيش هنا يوما بيوم لا شيء أكثر من ذلك.”

ريال بيتيس: “نتوقع مباراة صعبة، يلعبون كرة قدم جيدة جيدا بفضل فلسفة مدربهم..”