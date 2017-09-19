زيدان: في ريال مدريد نعلم من يسدد ضربات الجزاء

أكد زين الدين زيدان مدرب ريـال مدريد، أن فريهق يسعى دائمًا لتحقيق الفوز في جميع المباريات، سواء داخل ملعب سانتياغو بيرنابيو او خارجه.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي اليوم الذي يسبق مباراة ريـال بيتيس في الدوري الإسباني:” جميع اللاعبين يريدون أن يلعب الفريق بنفس النسق الذي ظهرنا عليه في ملعب أنويتا، الفوز بالدوري الإسباني هو الأمر الأصعب والأهم بالنسبة لي.”

وعن تجديد عقده قال:” تجديد عقدي قد تم، ولكن هذا لا يشغلن الآن، لأن عمل المدرب معقد للغاية، وما أفكر فيه فقط هو العمل اليومي وتحقيق البطولات.”

وتحدث مدرب النادي الملكي عن الخلاف الذي حدث بين كافاني ونيمار:” نحن في ريـال مدريد نعرف من سيسدد ضربات الجزاء، ولكني لا أريد التعليق على ما حدث في باريس سان جيرمان.”

وتابع:” بكل تأكيد جاريث بيل يلعب بشكل أفضل عندما يحصل على المساحات، ولكنه يجيد اللعب أيضًا في غياب المساحات والأمور تسير معه بشكل جيد حتى الآن، ولكنكم سترون النسخة الأفضل منه في الفترة القادمة.”

وأخيرًا تحدث زيدان عن عودة رونالدو:” نحن سعداء لعودة كريستيانو مرة اخرى ونتمنى أن يكون هذا الإيقاف الأخير، هو أيضًا سعيد لعودته.”

يذكر أن ريـال مدريد سيستضيف ريـال بيتيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.