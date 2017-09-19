قادة ريال مدريد ترفض تعاقد الملكي مع سانشيز

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية اليوم، على وجود مفاوضات بين نادي ريـال مدريد الإسباني والمهاجم التشيلي أليكسيز سانشيز لاعب نادي أرسنال الإنجليزي.

وأشارت صحيفة “دون بالون” الإسبانية في تقرير نشرته، إلى وجود مفاوضات بين الطرفين في الفترة الماضية، بعد فشل انتقال سانشيز إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي.

وأضاف التقرير أن قادة ريـال مدريد ترفض التعاقد مع سانشيز، وتحديدًا سيرجيو راموس قائد النادي الملكي، والذي يرفض تواجد المهاجم التشيلي في ريـال مدريد.

وتابع التقرير أن سبب رفض راموس ليس للعبه سابقًا لبرشلونة، ولكنه يرغب في التعاقد مع لاعب أصغر عمرًا، خاصة أن عمر سانشيز الحالي هو 28 عام.

ويعد سانشيز هو هدف قديم للرئيس فلورينتينو بيريز، ولكن نادي برشلونة تمكن من خطف صفقة سانشيز منذ عدة سنوات ومن بعدها انتقل إلى أرسنال الإنجليزي.

يذكر أن سانشيز كان قريب من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.