كاراغير يستغرب عدم ذهاب برشلونة للتعاقد مع إريكسن

أعرب أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي جيمي كاراغير عن استغرابه الشديد من عدم قيام برشلونة بمحاولة التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي.

وأكد اللاعب الإنجليزي السابق أن لاعب خط الوسط كريستيان إريكسن جيد بما يكفي للنجاح مع برشلونة ، وخصوصاً على صعيد تنظيم اللعب والتمريرات الحاسمة.

وقال جيمي كاراغير : “عندما أراد برشلونة التعاقد مع فيليب كوتينيو ، فقد كنت أتساءل لماذا لم يذهبوا إلى إريكسن الذي أثبت أن لديه القدرة للعب مع أندية كبرى”.

وتابع بقوله : “منذ وصول المدرب بوشيتينو فقد شهدنا نمواً في مستوى إريكسن الذي تطور خلال السنوات الثلاث الماضية ، لقد أصبح لاعباً كبيراً يملك إمكانيات هائلة”.

وتفوق كريستيان إريكسن على فيليب كوتينيو من حيث التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي ، حيث صنع 15 تمريرة حاسمة سبع تمريرات حاسمة للبرازيلي.