كافاني يتحدث عن خلافه مع نيمار في باريس سان جيرمان

تحدث النجم الأوروغوياني اديسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان، عن خلافه مع البرازيلي نيمار، والذي حدث بينهم في مباراة ليون الأخيرة بالدوري الفرنسي.

وقال كافاني في تصريحات لراديو أوروغواي اليوم:” هذه الأشياء يتم اختلاقها، ولا أعلم لماذا يتم خلق مثل هذه القصص، الحقيقة أن هذه الأمور طبيعية وتحدث في عالم كرة القدم.”

وأضاف كافاني:” لقد علمت بهذه القصة بعد الحديث مع شقيقي، عن الناس التي تقول بأن كافاني لن يترك أي لاعب يسدد ضربات الجزاء وأن هناك أزمة مع نيمار، ولكن الحقيقة أن الأمور ليست بهذه الطريقة ولا توجد مشكلة.”

وأخيرًا قال المهاجم:” نيمار وصل للتو، وكما قلت مسبقًا نحن نسعى للتأقلم بأفضل الطرق الممكنة، وأعتقد بأنه تم اثبات ذلك لأنكم تروا بأنه تأقلم سريعًا.”

يذكر أن خلاف حدث بين نيمار وكافاني أثناء مباراة ليون على تنفيذ ضربة جزاء، حيث رفض اديسون أن يعطيها للنجم البرازيلي.