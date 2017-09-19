مخاوف في أرسنال من غياب ويلباك لمدة طويلة

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن داني ويلباك مهاجم نادي أرسنال قد يغيب لفترة تمتد إلى أربعة أسابيع، بعد تعرضه للإصابة أمام تشيلسي في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج ويلباك من المباراة في الدقيقة 73 من اللقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي، وذلك بعد اصطدامه بالمدافع البرازيلي فيليبي لويز.

ووفقًا لصحيفة “دايلي ميل” الإنجليزية، فإنه لم يتم تحديد وقت محدد لعودة ويلباك، حيث سيخضع اللاعب لفحوصات طبية إضافية، لكن هناك مخاوف حول غيابه لأربعة أسابيع.

وفي حالة غياب ويلباك لهذه المدة، فإنه سيغيب لأربع مباريات فقط عن أرسنال، واحدة في كأس الرابطة الإنجليزية، ومباراة في الدوري الأوروبي، ومباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.