الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإنجليزيملاعب العالم
مخاوف في أرسنال من غياب ويلباك لمدة طويلة

مخاوف في أرسنال من غياب ويلباك لمدة طويلة

By admin
19 سبتمبر، 2017
1927
0
Share:

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن داني ويلباك مهاجم نادي أرسنال قد يغيب لفترة تمتد إلى أربعة أسابيع، بعد تعرضه للإصابة أمام تشيلسي في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج ويلباك من المباراة في الدقيقة 73 من اللقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي، وذلك بعد اصطدامه بالمدافع البرازيلي فيليبي لويز.

ووفقًا لصحيفة “دايلي ميل” الإنجليزية، فإنه لم يتم تحديد وقت محدد لعودة ويلباك، حيث سيخضع اللاعب لفحوصات طبية إضافية، لكن هناك مخاوف حول غيابه لأربعة أسابيع.

وفي حالة غياب ويلباك لهذه المدة، فإنه سيغيب لأربع مباريات فقط عن أرسنال، واحدة في كأس الرابطة الإنجليزية، ومباراة في الدوري الأوروبي، ومباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الموضوع السابق

قادة ريال مدريد ترفض تعاقد الملكي مع ...

الموضوع التالي

ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة ثيو ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017