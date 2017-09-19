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مورينيو يقترب من معادلة رقم السير فيرغيسون مع اليونايتد

مورينيو يقترب من معادلة رقم السير فيرغيسون مع اليونايتد

By admin
19 سبتمبر، 2017
2010
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اقترب جوزي مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي من معادلة الرقم الخاص بالسير أليكس فيرجيسون مع الشياطين الحمر وذلك عقب الانتصار على إيفرتون على ملعب أولد ترافورد في الجولة الخامسة من البريميرليغ.

مباراة التوفيز الأخيرة كانت المباراة رقم 32 على التوالي في معقل يونايتد مورينيو التي لم يتلقَ فيها أي هزيمة.

يُذكر أن البطل التاريخي للبريميرليغ سوف يستضيف بورتون ألبيون في كأس كاراباو يوم الأربعاء، ويثق مورينيو في تمديد سلسلته إلى 33 مباراة على التوالي بدون هزيمة على ملعبه.

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