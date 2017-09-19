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نجم وسط لاتسيو مطلوب بقوة في البريميرليغ

نجم وسط لاتسيو مطلوب بقوة في البريميرليغ

By admin
19 سبتمبر، 2017
2001
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أكد وكيل اللاعب سيرجي سافيتش أن قطبي مدينة مانشستر، اليونايتد والسيتي ضمن المهتمين بالحصول على خدمات سيرجي سافيتش نجم خط وسط لاتسيو الإيطالي.

وبرز لاعب الوسط الصربي كأحد اللاعبين المهمين في تشكيلة البيانكوتشيليستي على مدار الأشهر الـ 18 الأخيرة، وسجل 7 أهداف.

وأضاف “ولكنه يريد أن يكون سعيداً، أن يلعب ويواصل النمو وأن يصبح ضمن الأفضل في مركزه”.

وتابع “من الصعب رؤيته بعيداً عن لاتسيو، حيث بدأ الموسم بشكل جيد للغاية، ولكني لا يمكنني استبعاد إمكانية رحيله”.

يُذكر أن اللاعب الإسباني المولد ارتبط بالانتقال إلى صفوف ليفربول الإنجليزي الصيف الماضي.

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