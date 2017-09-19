نيس لن يسمح لبرشلونة بضم سيري في جانفي

وضح جيان بيري ريفير رئيس نيس الفرنسي رفضه القاطع لفكرة رحيل جيان ميشيل سيري عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

سيري متابع من قبل برشلونة الإسباني منذ الصيف الماضي، لكن رئيس نيس أعلن رفضه القاطع لفكرة رحيل اللاعب في يناير بعد أن فوت برشلونة فرصة التعاقد معه في الصيف.

واتفق برشلونة على شروط الصفقة مع نيس واللاعب، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن اتمامها بسبب تدخل المدير الفني والخبراء التقنيون الذين لديهم مآخذ على مستوى اللاعب.

ورغم امتلاك برشلونة الرغبة في ضم سيري في جانفي، إلا أن الرد أتى صارماً من رئيس نيس هذه المرة والذي قال “سيري لن يرحل عنا في يناير.تحدثت طويلاً مع اللاعب ولا يوجد إمكانية لرحيله. إنه يملك عقد طويل الأمد معنا”.