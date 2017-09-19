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نيمار سبق أن طُرد من سانتوس بسبب ركلة جزاء

نيمار سبق أن طُرد من سانتوس بسبب ركلة جزاء

By admin
19 سبتمبر، 2017
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سلطت الأضواء أكثر فأكثر على تصرفات البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد دخوله في حالة شجار وخلاف شديد من زميله إدينسون كافاني في غرف خلع الملابس، وذلك بعد أن رفض الأخير منحه فرصة تسديد ركلة الجزاء ضد أوليمبيك ليون.

باريس سان جيرمان حقق الانتصار بهدفين دون رد لكن نيمار لم ينسى ما حصل وأشعل الخلاف في غرف خلع الملابس، وهو تكرار لما فعله قبل 7 سنوات حينما كان لاعباً ضمن صفوف سانتوس البرازيلي.

وتسببت هذه الحادثة بتغريم نيمار من قبل النادي بخصم أجرة شهر من أجره السنوي وحرمانه من اللعب في المباراة التالية، لكن المدرب أصر على معاقبته بشكل أكثر قسوة ليحرمه من اللعب في مباراتين.

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