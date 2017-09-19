نيمار يطالب باريس سان جيرمان ببيع كافاني

وفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن النجم البرازيلي نيمار طالب رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي بالتخلص من كافاني عاجلا وليس آجلا، والوفاء بوعدهم له بأن يكون النجم الأول في الفريق.

وشغل شجار اللاعبين على ضربة جزاء في مباراة ليون بالدوري الفرنسي وسائل الإعلام العالمية. فيما أكدت صحفية “ليكيب” أن شجارهما امتد إلى غرفة تبديل الملابس، واضظر زملائهما للتدخل حتى لا تتطور الأمور إلى التشابك بالأيدي.

نيمار طالب الخليفي ببيع كافاني في جانفي القادم، أو الصيف المقبل على أقصى تقدير. رئيس باريس سان جيرمان الذي ضم نيمار في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم أصبح ملزما بالتدخل لفض هذا الخلاف قبل تطوره لدرجة لا يمكن السيطرة عليها، في ظل عجز أوناي إيمري عن التحكم في الأمور.

كافاني جدد عقده قبل 5 أشهر حتى 2020، لكن ناصر الخليفي قد ينزل بالفعل عند رغبة نيمار الذي يحظى بدعم كبير من زملائه البرازيلين في غرفة الملابس، فيما نفوذ كافاني يستمر في التراجع.