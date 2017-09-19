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هازارد يضايق مورينيو: كونتي طور أدائي خلال أسبوع واحد

هازارد يضايق مورينيو: كونتي طور أدائي خلال أسبوع واحد

By admin
19 سبتمبر، 2017
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استمر إيدين هازارد مهاجم تشيلسي الإنجليزي في تصريحاته المستفزة للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، حيث وضح بأنه تطور في الأسبوع الأول من العمل مع أنطونتي كونتي.

هازارد عمل مع مورينيو لمدة موسمين ونصف، لكن من وجهة نظره فإنه تطور بشكل حقيقي في الأسبوع الأول من العمل مع كونتي، الأمر الذي يعد مستفزاً للمدرب البرتغالي.

وأضاف “أعتقد أن كونتي لم يظهر قدراته في تشيلسي فقط، بل أيضاً في يوفنتوس كان مدرب جيد، كما أعتقد بأنه سيستمر في القمة لسنوات مقبلة”.

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