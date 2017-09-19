يوفنتوس يستهدف التعاقد مع أوبلاك لخلافة بوفون

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي يوفنتوس مازال يبحث عن بديل للحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، وذلك تمهيدًا لاعتزاله في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن مسئولي يوفنتوس تواصلوا مع الحارس يان أوبلاك حارس فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأضاف التقرير إلى أن عقد أوبلاك الحالي مع أتلتيكو مدريد ينتهي في عام 2021، ولكنه يرفض حتى الآن عروض تجديد عقده مع النادي الإسباني، وهو ما يجعله يفكر في الرحيل إلى يوفنتوس.

ويمتلك أوبلاك شرط جزائي في عقده يصل إلى 100 مليون يورو، ولكن النادي الإيطالي سيحاول تقليل هذا الملبغ أو دخول لاعبين في صفقة تبادلية من أتلتيكو مدريد.

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع الحارس البولندي تشيزيني من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن السيدة العجوز يرى بأن أوبلاك هو الأمثل لخلافة بوفون في حراسة العرين الإيطالي.