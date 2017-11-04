عملية ناجحة لغلام وغيابه قد يمتد لثلاثة أشهر فقط

كما كان مقررا له أجرى أمس الجمعة لاعب الخضر فوزي غلام عملية جراحية قال الموقع الرسمي لناديه أنها ناجحة، غلام تواجد منذ سهرة الخميس في روما، حيث أجرى له العملية البروفيسور مارياني والذي يعتبر الأفضل في اختصاصه، وكان غلام قد تعرض لقطع كامل في الرباط الصليبي في لقاء السيتي سهرة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا .

غلام سيعود للعمل بداية فيفري

نجاح العملية ليس الخبر المفرح الوحيد لفوزي بل هناك خبر قد يكون أحسن، حيث أعلن الموقع الرسمي للنادي أن الدكتور مارياني قام بترميم مميز للرباط الصليبي وهو ما يعني أن عودته ستكون سريعة، فوزي سيعود للعمل بداية فيفري المقبل أي أنه سيغيب لثلاثة أشهر فقط في انتظار عودته للملاعب والتي ستكون بعد عودته للعمل بوقت ليس بالكبير .

حملة التعاطف مازالت مستمرة مع غلام

في سياق الحديث عن إصابته دائما مازال الجزائري يتلقى الدعم وبقوة ، لاعبون من الدوري الإيطالي كرينا، بيريزيتش، كوليبالي، ماتدي، محمد صلاح وغيرهم قدموا الدعم لفوز، كما قدم له لاعبو المنتخب الدعم في صورة بن سبعيني، سوداني، فيغولي، محرز وغيرهم أيضا، كل هذا من دون الحديث عن الجماهير العادية من مختلف أنحاء العالم .

غلام:” أشكر الجميع على تعاطفه معي وأريد أن تكون عودتي قوية “

نشر اللاعب فوزي غلام بعد زوال أمس عقب إجرائه لعملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة تغريدة في حسابيه الرسميين على تويتر وفيس بوك، حيث شكر لاعب نادي نابولي كل من تعاطف معه وراسله من أجل الرفع من معنوياته، وكتب اللاعب الولي ما يلي:” أشكر الجميع على تعاطفه معي في محنتي هذه وتقديم الدعم المعنوي لي ،ما أتمناه هو أن تكون عودتي أقوى إلى الميادين “.