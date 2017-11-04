ماجر يسمح لفرحات  بالتأخر عن تربص المنتخب

أكد الناخب الوطني رابح ماجر أنه سمح للاعب لوهافر زين الدين فرحات بالتأخر عن بداية تربص المنتخب، وكان فرحات وإدارة ناديه قد طلبوا من الناخب الوطني تأخير الالحاق نظرا لأهمية اللقاء، الذي سيجمعه مع رامس في لقاء قمة الجولة الـ14 من الليغ 2، ويقام اللقاء سهرة الإثنين تاريخ بداية تربص الخضر، ماجر رأى أن ترك فرحات لناديه سيكون أفيد له وقرر منحه يوما إضافيا على أن يكون حاضرا في الجزائر يوم الثلاثاء، دخول فرحات متأخرا لتربص المنتخب يسبق تنقل الخضر صوب قسنطينة بيومين فقط، وهو وقت جد ضيق قد يحول بينه وبين الدخول أساسيا في هذا اللقاء .

ع.ب