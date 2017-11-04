ماجر يقنع مجاني بتأجيل الاعتزال دوليا

يتجه المخضرم لاعب المنتخب الوطني الجزائري كارل مجاني للعدول عن قرار الاعتزال دوليا و الذي كان قد أعلن عنه عقب لقاء الكاميرون الأخير ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم في روسيا، وأعلن رابح ماجر المدير الفني للمنتخب الجزائري أن نادي سيفاس سبور التركي، تراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي وأنه سيستمر مع المنتخب حتى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 على الأقل لاعتقاده أن المنتخب لم يعد بحاجة إليه .

ماجر تحدث معه هاتفيا وأقنعه بمواصلة اللعب دوليا

حسب الناخب الوطني رابح ماجر فقد كان لهذا الأخير حديثا هاتفي مطول مع كارل مجاني أين أقنعه بضرورة مواصلة اللعب دوليا و حمل قميص الخضر مع مد يد العون للعناصر الشابة التي تم استدعاؤها في شاكلة عبد اللاوي ، يذكر أن مجاني(32 عامًا) كان قد انضم للمنتخب الجزائري عام 2010، قد استبعد من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2017، بقرار من الجهاز الفني السابق بقيادة البلجيكي جورج ليكنس.

لقاء نيجيريا سيكون رقم 57 في مسيرته الدولية

لن تكون مبارة نيجيريا ليوم 10 ديسمبر في ملعب الشهيد حملاوي هي الأخير دوليا بالنسبة لكال مجاني ،حيث كانت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بقيادة زطشي تجهز لخروج مجاني من الباب الواسع حسب طلبه ،حيث ستكون المواجهة القادمة هي المباراة رقم 57 دوليا .

مجاني يتمنى العودة للعمل كما كان عليه الحال مع حاليلو وغوركيف

أدلى أمس الجمعة لاعب الخضر و العائد من الباب الواسع كارل مجاني بتصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، تكلم فيها عن عودته، كارل وبعد أن أكد سعادته قال أنه يأمل في مساعدة الخضر على التألق والعودة لسابق عهده، مجاني تمنى أن يكون ماجر أحسن قرار للخضر، على أمل أن يعيدهم للعمل الكبير الذي كانوا يقومون به في وقت سابق، كارل قال أن العمل في وقت حاليلو كان جبارا والمجموعة كانت موحدة وأيضا مع غوركيف كان كل شيء يسير كما هو مخطط له قبل أن ينهار كل شيء مع رحيل الأخير .

“أتمنى التوفيق لكل اللاعبين الجدد“

مجاني لم يشأ التعبير عن رأيه في خيارات مدربه رابح ماجر خاصة مع الكم الكبير من اللاعبين المحليين وأيضا الجدد، كارل تكلم بعمومية حين قال:” أتمنى أن يقدم كل اللاعبين الجدد ما هو منتظر منه، عليهم أن يعملوا بقوة للتأكيد على أنهم يستحقون مركزا معنا، ولا يتم استدعاؤهم فقط ليقال أن المدرب استدعى لاعبين جدد“. كلام مجاني يوحي أن هذا ما كان سائدا وأن استدعاء اللاعبين الجدد مع المدربين السابقين كانت فقط لإسكات الانتقادات لأنهم لم يملكوا أي دور لاحقا مع الخضر .