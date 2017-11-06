إصابة بن طالب لن تحرمه من التواجد مع الخضر

بعد غلام، عطال وأخيرا بن سبعيني هاهي الأخبار السيئة تتوالى على الناخب الوطني رابح ماجر، حيث كشفت تقارير ألمانية يوم أمس أن اللاعب الجزائري نبيل بن طالب يعاني من آلام على مستوى أسفل البطن، صحيفة “دير وستين” قالت أن نبيل عانى من الإصابة طيلة الأسبوع الماضي، وهي التي تسببت في غيابه عن اللقاء الماضي ضد فرايبورغ في الدوري، وكان بن طالب قد عانى من عديد الإصابات العضلية في آخر الشهر أدت لغيابه عن التدريبات لمدة تقارب الثلاثة أسابيع.

الإصابة ليست خطيرة ولن تقف حاجزا بينه وبين دخول تربص المنتخب

في سياق الحديث عن إصابة بن طالب دائما كشفت تقارير ألمانية أمس أن الإصابة ليست خطيرة وأن الجزائري يمكنه التدرب بداية من الإثنين بشكل طبيعي، وهو بالمناسبة تاريخ بداية تربص الخضر الذي يسبق لقاءي نيجيريا وإفريقيا الوسطى، ما يعني أن الإصابة لن تقف حاجزا بينه وبين دخوله تربص المنتخب ولو أن الأمر يبقى مؤجلا لأن لعنة الإصابات دائما ما تعصف بالمنتخب وربما قد تتسبب في إبعاد نبيل .

مدرب شالك: “بن طالب مصاب ولم يكن بمقدوري إشراكه أمام فرايبورغ”

إلى ذلك فصل المدرب دومينيكو توديسكو بشأن إصابة بن طالب المحتملة، حيث قال في تصريحات يوم أمس أن بن طالب مصاب وغاب لأربعة أيام طيلة الأسبوع الماضي عن تدريبات فريقه، وتدرب فقط يوم الخميس والجمعة وهو ما يعني أن إشراكه أساسيا كان مستحلا، حيث قال: “بن طالب لم يكن جاهزا هو يعاني من إصابة، لم يتدرب معنا سوى مرتين ومن غير الطبيعي أن أشركه أساسيا، الأمر كان بمثابة إهانة للاعبين الذين عملوا بجهد طيلة الأسبوع” .

مكتشف بن طالب في توتنهام: “بن طالب يمكنه اللعب بسهولة في أكبر الأندية الأوروبية”

أدلى ستيفن سبيزي مدرب فريق توتنهام للشباب ومكتشف لاعب الخضر نبيل بن طالب بتصريحات مطولة لأحد المواقع الألمانية، تكلم فيها عن لاعبه وعن الفترة التي يمر بها، حيث قال: “بن طالب لاعب موهوب جدا، بالنسبة لي يمكنه اللعب في أكبر الأندية سواء في إنجلترا مع الأربعة الكبار أو حتى في ألمانيا مع بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند ولايبزيغ، هذه النوعية من الأندية تتيح له التطور والتنوع، حتى مع شالك أنا متأكد أنه سيكون لاعبا كبيرا جدا في المستقبل ” .

“بن طالب لاعب طموح والدليل لعبه كأس العالم مع الجزائر في سن صغيرة”

يبدو أن سبيزي يحب نبيل بن طالب كثيرا، حيث دافع عنه وبقوة بخصوص الانتقادات التي وجهت له مؤخرا، سبيزي قال أنه يعرف نبيل بن طالب منذ كان شابا ولمس فيه روح المسؤولية حتى لما كان شابا، التقني الإنجليزي أكد أيضا أن نبيل ناضج منذ كان شابا، حيث كان دائما يريد الوصول لأعلى المستويات وهو ما نجح فيه سواء مع توتنهام أو حتى مع المنتخب الجزائري حين لعب معه كأس العالم وهو في سن الـ 19 سنة فقط” .

“يمر بفترة سيئة وعلينا دعمه ليعود أكثر قوة”

في الأخير طالب مدرب توتنهام لأقل من 19 سنة الجميع في شالك بدعم اللاعب من أجل العودة أكثر قوة، وفي هذا الشأن قال: “صحيح أن بن طالب يمر بفترة سيئة لكن علينا دعمه بقوة من أجل العودة، المدرب توديسكو مطالب بدعمه من أجل إعادة الثقة”، أعتقد أن شالك محظوظ بتواجد بن طالب وأنا متأكد أنه سيجلب الكثير من السعادة للفريق بعد أن يتجاوز هذه المرحلة”، يشار إلى أن ستيفن سبيزي هو من رقى بن طالب للأكابر رغم أن سنه وقتها لم يبلغ الـ18 كما كان يمنحه شارة القيادة للفريق أقل من 23 وعمره وقتها 17 سنة فقط .

بورقعة بن عزوز