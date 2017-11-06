إيفرتون يعول على انتداب براهيمي لانتشاله من وضعه المأساوي

كشفت تقارير إنجليزية أمس أن إدارة إيفرتون تستهدف التعاقد مع لاعب الخضر ونادي بورتو ياسين براهيمي في الميركاتو الشتوي المقبل، موقع “هير إيز دي سيتي” الإنجليزي قال أن إدارة إيفرتون بحاجة ماسة لتعاقدات كبيرة من أجل إنقاذ الفريق من السقوط وإخراجه من وضعه المأسوي الحالي ويبدو براهيمي في أفضل رواق من أجل ذلك، إدارة إيفرتون سبق واهتمت ببراهيمي لكن ورغم عرضها لـ42 مليون أورو وحتى وصول لبراهيمي للتوقيع إلا أنها لم تنجح بسبب الصراعات الدائرة في إدارة بورتو حول حقوق اللاعب .

التعاقد مع “نونو سانتو” سيكون خطوة للتعاقد مع براهيمي ؟؟

بحسب الموقع السابق فإن إدارة إيفرتون تستهدف التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو أسبريتو سانتو، هذا الأخير وبحسبها سيعمل على جلب بعض اللاعبين المميزين ومن أبزرهم براهيمي الذي عمل معه، لكن ما لا يعمله الإعلام الإنجليزي أن علاقة براهيمي مع سانتو جد متوترة بسبب المشاكل التي حدثت بينهما الموسم الماضي ورغبته المدرب في بيعه، وحتى عودة براهيمي للمشاركة والتألق لم تكن بسبب سانتو بل للضغط الكبير الذي تعرض له بعد تدهور نتائج الفريق، يشار أيضا إلى أن لاعب الخضر هاجم سانتو علانية في حفل التنين الذهبي الذي أقيم قبل 15 يوما حين قال أنه يهدي التتويج لمدربه الحالي، الذي منحه الثقة عكس المدرب السابق ويقصد هنا سانتو الذي حاول تدميره .

براهيمي شارك أساسيا أمام بيليننسش وقدم أداء راقيا كالعادة

في سياق منفصل واصل لاعب الخضر ياسين براهيمي تألقه مع فريقه بورتو في الدوري حين أضافوا نادي بيليننسش لقائمة ضحاياهم، رفقاء ياسين سيطروا على المنافس وسجلوا هدفين ليرفعوا بذلك رصيدهم للنقطة الـ31 من أصل 33 ممكنة، من جانب بورتو شارك براهيمي أساسيا وقدم مستوى كبير قبل أن يقرر المدرب سحبه قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، لحساب نفس اللقاء، ولكن من جانب بيلينسش هذه المرة شارك الدولي السابق حسان يبدة أساسيا وقدم بدوره أداء مقبولا على العموم.