جوفنتوس الإيطالي يسعى لاستغلال إصابة غلام من أجل ضمه

كشفت صحيفة “توتو سبور” الصادرة من تورينو والمقربة من جوفنتوس يوم أمس أن إصابة لاعب نابولي فوزي غلام وإن كانت خبرا سيئا على العموم، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة لإدارة السيدة العجوز، الصحيفة السابقة قالت أن إدارة جاليوفي ستستغل الأمر لصالحها وستحاول الاستفادة من تماطل إدارة نابولي بخصوص التجديد من أجل التوقيع له، لأنه ورغم الإصابة يبقى خيارا مميزا ومن الأحسن في مركزه في إيطاليا وفي أوروبا كلها .

أخبار تجديد عقده مع نابولي اختفت تماما

بحسب “توتو سبور” فإن إدارة نابولي تكون ربما قد تراجعت عن تجديد عقدها مع غلام أو على الأقل باتت ترفض الشروط التي كان يطرحها، لأنه لم يعد في موقع قوة بسبب إصابته البليغة والتي عانى بسببها الكثير من اللاعبين من تراجع رهيب في المستوى، إدارة جوفنتوس تريد أن تستميل غلام لصالحها بعد تصرف إدارة نابولي تجاهه وهي قادرة على ذلك وبسهولة .

حتى إدارة جوفنتوس لن تقدم الراتب الذي عرضته سابقا

في سياق الحديث عن إمكانية انتقال غلام دائما لكن هذه المرة مع موقع “كالتشيو ميركاتو” الشهير، حيث أشار إلى أن إدارة جوفنتوس كان سبق وعرضت 5 ملايين كراتب سنوي على فوزي من أجل إغرائه بعدم التجديد والتوقيع معهم لكنه رفض، لكنها الآن تعرض فقط 3.5 ملايين أورو لأن غلام مصاب ولا يعرف إن كان سيعود لسابق مستواه، لكن رغم ذلك تبقى الـ3.5 ملايين أورو أكبر من العرض المقدم من نابولي والذي ظل لـ3 ملايين أورو .

البحث عن خليفته متواصل

بعيدا عن أخبار تجديد غلام لعقده أو إمكانية رحيله مازالت الصحافة الإيطالية تتكلم عن خليفته المرتقب، أكبر المواقع الإيطالية أجمعت على أن نابولي مطالب بالتعاقد مع لاعب بديل لأنه مقبل على دوري شرس ودوري أبطال لم يضمن فيه التأهل بعد، إصابة فوزي تعتبر صداعا حقيقا في رأس ساري الذي اعتمد عليه في كل اللقاءات وأخطأ حين لم يشرك بديله سوى في ثلاث دقائق منذ بداية الموسم ما يعني أن بديله لاعب ليس بالجيد والإدارة مطالبة بالتعاقد مع بديل لغلام فور فتح باب الانتقالات الشتوية .

بورقعة بن عزوز