كشفت مصادر مقربة من داخل بيت الفاف أن الناخب الوطني رابح ماجر سيعقد ندوة صحفية يوم الأربعاء في المركز التقني لسيدي موسى، تربص الخضر يكون قد انطلق قبل يومين من هذا التاريخ، حيث سيعكف ماجر على الرد على استفسارات الإعلاميين بخصوص القائمة التي أعدها للقاءي نيجيريا وإفريقيا الوسطى ولو أنه استبق الأحداث بحواره المطول مع الإذاعة الوطنية ، وينتظر أن يعلن الموقع الرسمي للفاف في الساعات المقبلة عن هذه الندوة.

الطاقم الفني اجتمع ظهر اليوم

ماجر ومساعداه يكونون قد بدؤوا العمل قبل حضور أول لاعب من المجموعة، حيث اجتمع الناخب الوطني بمساعديه من أجل وضع الخطوط العريضة للتربص الذي سينطلق اليوم، ومن دون شك فإن ماجر يكون قد وزع المهام على كل مساعديه من أجل عدم التداخل وهو المشكل الأكبر التي نادت به الصحافة الجزائرية في ظل ثقل الأسماء التي تعمل بمعية لاعب بورتو السابق .

حصة فيديو لمعاينة المنافس وبوراس كان حاضرا

كما أشرنا إليه في عدد سابق فإن مدرب الحراس عزيز بوراس تواجد بشكل طبيعي في الاجتماع الذي عقده ماجر بمساعديه وعلى رأسهم بوراس، حيث كانت تقارير كثيرة قد أكدت عدم عودته بسبب ما يتعرض له من تهميش، التقني المغترب كان حاضرا في أول جزء من حصة فيديو قام بها ماجر، حيث عاين الطاقم الفني للخضر المنتخب المنافس في محاول لدراسة أهم نقاط قوته وضعفه، يشار إلى أن عامر شفيق هو من أعد ملخصات المنافسين وهذا بطلب من ماجر نفسه .