مدرب ليستر يواصل مغازلة محرز

نال لاعب الخضر رياض محرز نصيبا وافرا من الإشادة بعد أن قاد فريقه ليستر سيتي للعودة بتعادل من أرض ستوك سيتي العنيد، الصحافة الإنجليزية قالت أن رياض محرز عاد ليبهر الجميع، حيث سجل في الخمسة لقاءات الأخيرة بقميص ليستر سيتي أرقاما لم يسجلها طيلة عام كامل، وكان محرز قد سجل ثلاثة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين في آخر لقاءات فريقه من دون المدرب شكسبير، وهي أرقام ذكرت الجميع بمستوياته في الفترة التي قاد فيها ليستر سيتي للتتويج بالدوري كما فاز فيها بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز .

كلود بويال: “من الرائع رؤية محرز فوق أرضية الميدان”

مازال مدرب ليستر سيتي الجديد كلود بويال يتغني من الحين إلى الآخر بلاعبه الجزائري رياض محزر، بويال وفي تصريحات جديدة أشاد كثيرا بمستوى محرز في لقاء ستوك سيتي الأخير وعنه قال: “من الممتع للعين أن نرى محرز فوق أرضية الميدان، لقد قدم مستوى كبيرا جدا وصنع لنفسه مساحات سواء أمام أو خلف المدافعين المحوريين، كما أنه قام بمجهود كبير حتى حين كان يفقد الكرة إنه لاعب مميز”، ولا يترك بويال فرصة إلا ويشيد فيها بمحرز، حيث ترى الصحافة الإنجليزية أنه يحاول استعطافه من أجل البقاء وهو الذي قرر الرحيل في الصيف الماضي ومازال يصر على ذلك، حيث سيقوم بمحاولة أخرى لإجبار إدارة ليستر سيتي على تركه وشأنه بمناسبة الميركاتو الشتوي المقبل .