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أليغري أبرز المرشحين لتدريب «البي.أس.جي»     

أليغري أبرز المرشحين لتدريب «البي.أس.جي»     

By admin
8 نوفمبر، 2017
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يفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري من تدريب الفريق في الفترة المقبلة، ودخل أن الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب جوفنتوس ضمن قائمة المرشحين لتدريب النادي الباريسي مع البرتغالي جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي، كما يتواجد كذلك في قائمة المرشحين المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، ولم يرض المدرب إيمري طموحات إدارة باريس سان جيرمان، حيث يفكرون في إقالته مع التعاقد مع اسم من الأسماء المذكورة في الفترة المقبلة.

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