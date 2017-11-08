العالم يودع بيرلو بعد مسيرة حافلة بالإنجـــــــازات

وضع صانع الألعاب الدولي الإيطالي السابق أندريا بيرلو في الولايات المتحدة الأمريكية حدا لمسيرته الكروية الطويلة التي أبدع فيها بمختلف الملاعب الأوروبية بأناقة تمريراته الفريدة من نوعها، وتوجها بلقب عالمي عام 2006 ولقبين في رابطة أبطال أوروبا رفقة فريقه السابق الميلان، وانتقل بيرلو للعب في الولايات المتحدة وتحديدا مع نيويورك سيتي نهاية موسم (2014-2015) بعدما توج بلقب جديد في الدوري الإيطالي مع جوفنتوس، والذي كان الرابع له مع «اليوفي» والسادس في مسيرته الكروية بعد لقبين مع الميلان، كما لعب في بداية مشواره لناديي بريشيا وريجينا.

أندريا: «كان لي شرف اللعب في صفوف كل فريق مثلته»

كتب أندريا بيرلو تغريدة على حسابه في «تويتر» أكد من خلالها إنهاءه لمشواره الاحترافي في عالم كرة القدم، كما وجه رسالة شكر لكافة الفرق التي لعب في صفوفها على غرار جوفنتوس، الإنتر والميلان، ووجه تحية لكافة اللاعبين الذين زاملهم طيلة مسيرته الحافلة بالألقاب المحلية والقارية والعالمية، حيث جاءت تغريدته كما يلي: «مغامرتي مع نيويورك انتهت، ولكن أيضا مشواري كلاعب محترف»، وأضاف: «كل فريق كان لي شرف اللعب في صفوفه وكل زميل كنت سعيدا باللعب معه».

«كنت أحلم باللعب للريال عام 2006»

أكد أندريا بيرلو أنه لعب في صفوف ريال مدريد بقلبه وعقله، حيث صرح قائلا:» في صيف 2006 منذ الاتصال الأول كنت لاعبا لريال مدريد بعقلي وروحي»، وأضاف:»حلمت بالحياة في مدريد، بلحظة ركوب الطائرة من ميلانو إلى مدريد ، طالما كان ريال مدريد حلما للجميع»، وتابع: «في صيف 2006 وأنا أتجول في شوارع مدينة فورتي دي مارمي الإيطالية الجميع كان يهنأني ويقول لي صباح الخير أندريا، كنت أريد «بوينوس دياس» (صباح الخير بالإسبانية)، لم يفهم أحد أي شيء، كانوا يعتقدون أن الفوز بكأس العالم أثر على عقلي وجعلني مجنونا، ولكنهم لم يعرفوا أي شيء، أنني حينها لم أعد لاعبا لميلان في تلك اللحظة كنت لاعبا لريال مدريد، بعقلي وقلبي وروحي، وكنت أحلم بنفسي في «البيرنابيو».

جوفنتوس وميلان يودعان بيرلو بطريقتهما الخاصة

أرسلت أندية إيطاليا الكبرى رسائل وداعية لأندريا بيرلو، بمناسبة إعلانه بشكل نهائي اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات وغرد نادي جوفنتوس، الذي مثله بيرلو في الفترة من 2011 إلى 2015، «بالأمس خاض بيرلو آخر مباراة له في مسيرته الرائعة، لقد كان شرفا أن نتشارك الرحلة معا.. شكرا يا مايسترو»، أما حساب نادي الميلان، الذي مثله بيرلو في الفترة من 2001 إلى 2011، فكتب: «10 مواسم ولقبان لرابطة أبطال أوروبا ومثلهما للسوبر الأوروبي وكذلك للأسكوديتو ولقب لكأس العالم للأندية وسوبر إيطاليا وكأس إيطاليا.. نتمنى لك كل الخير»، وفي إطار متصل، كتب الحساب الرسمي لنادي روما أشهر أندية العاصمة الإيطالية: «تهانينا لك على مسيرتك الرائعة».

بوفون: «أندريا بطل تميّز بالأناقة والتواضع»

في أعقاب إعلان اعتزاله، تلقى بيرلو تحية من جميع الأسماء الكبيرة في كرة القدم الإيطالية في السنوات الأخيرة، وجاء على رأسها حارس مرمى المنتخب الإيطالي وقائد جوفنتوس جانلويجي بوفون، الذي سبق وأن زاملة بيرلو في المنتخب وفي «اليوفي»، وأشاد بوفون كثيرا بأندريا، مؤكدا بأنه بطل اتسم بالأناقة والتواضع في التعامل مع جميع من عرفوه، حيث قال: «كل من لعب مع أندريا يعرف ما يعنيه ذلك، بطل تميز بالأناقة والتواضع».

تشافي: «بيرلو أفضل لاعب إيطالي

في التاريخ»

حرص الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة السابق ولاعب السد القطري الحالي على الإشادة بالنجم الإيطالي أندريا بيرلو لاعب فريق نيويورك سيتي الأمريكي، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا، ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تصريحات لتشافي، قال فيها: «أندريا بيرلو من أفضل اللاعبين الإيطاليين الذين مروا في تاريخ كرة القدم»، وأضاف: «كنت دوما أعتبر بيرلو من أفضل اللاعبين في العالم، جمهور كرة القدم سوف يفتقد مهارة بيرلو

الإيطالية».

زيدان: «شكرا يا مايسترو»

كلاهما حمل القميص رقم 21 في جوفنتوس، لذا يمكن القول أن هناك ترابطا خاصا بين زين الدين زيدان وأندريا بيرلو، هكذا تحدثت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن العلاقة بين زيدان وبيرلو بعدما وجه الأخير رسالة إلى لاعب جوفنتوس وميلان الأسبق، وبعد إعلانه الاعتزال وجه مدرب ريال مدريد رسالة إلى بيرلو عبر حسابه في «إنستغرام» قائلا: «شكرا جزيلا يا مايسترو» واضعا صورة لكليهما بقميص السيدة العجوز.

العروض تنهال على بيرلو بعد اعتزاله

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم الإيطالي أندريا بيرلو الذي أعلن اعتزاله قد يعود إلى جوفنتوس لشغل أحد المناصب الإدارية، ووفقا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، سيدخل بيرلو الآن فترة راحة، وبعد ذلك من المؤكد تقريبا عودته إلى إيطاليا، وحسب نفس المصدر فإن السيدة العجوز وضعت عرضا على طاولة بيرلو ليكون سفيرا للنادي، كما لديه عرض آخر من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ليكون ضمن بعثة المنتخب الإيطالي إلى كأس العالم في حال فوزهم على السويد في الملحق وتأهلهم، أنطونيو كونتي أيضا معجب جدا ببيرلو ويمكن أن يقدم له مكانا ضمن طاقمه التدريبي، ولكن ليس من الواضح إذا كان سيستمر مع البلوز حتى الموسم المقبل.

طارق- ب