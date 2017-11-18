إدارة دينامو تفكر في التعاقد مع بديل لسوداني

كشف أمس موقع “سلوبودنا” الكرواتي، أن إدارة دنيامو زغراب قررت دخول الميركاتو الشتوي المقبل من أجل تعزيز صفوف الفريق خاصة في الخط الأمامي، الموقع السابق قال أن النادي يبحث عن بديل لهلال لكن من دون التأكيد على أنه سيكون بديله فوق أرضية الميدان أم في المجموعة بأكملها، هذا ويسعى دينامو لبناء فريق قوي للموسم المقبل بعد أن خيبت المجوعة الحالية الآمال في المنافسة الأوروبية .

إدارة دينامو أبدت تمسكها بهلال قبل أيام فقط

تأتي أخبار رغبة إدارة دينامو في جلب بديل لهلال أو منافسه له معاكسة للأخبار التي راجت قبل أسبوع من الآن، حيث كانت الصحافة الكرواتية قد أكدت بقاء هلال في دينامو إلى غاية نهاية الموسم وقالت أن فكرة رحيله في جانفي غير مطروحة بالمرة، فرغم أن الفريق خرج من المنافسة الأوروبية، إلا أن إدارة دينامو مازالت ترى أن الحصول على ثنائية الدوري والكأس صعبة وعليها الإبقاء على أهم ركائزها ومن بينهم هلال.

مشاركته في داربي زغراب لم تتأكد بعد

في سياق منفصل، مازالت مشاركة سوداني في داربي زغراب ضد لوكوموتيفا عشية غد الأحد غير مؤكدة، هلال عانى من تمدد عضلي في عضلة الفخذ قبل أسبوعين، لكن الإصابة لم تكن خطيرة وعودته قد تكون يوم غد، لكن يبقى الأمر مؤجلا لغاية صبيحة اللقاء، إلى ذلك قالت الصحافة الكرواتية أن حضور هلال لهذا اللقاء سيزيد من قوته، لأنه معروف عنه تسجيله في لقاءات الداربي، وآخر لقاء جمع دينامو بلوكوموتيفا زغراب سجل فيه هلال ثلاثية.