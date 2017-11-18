رواي يوارى الثرى وسط حضور قوي للأسرة الكروية

وري بعد زوال أمس بمقبرة العلمة المركزية جثمان اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني عمار رواي، وهذا وسط حضور قوي ومميز من الأسرة الرياضية، أكانت من رفاقه السابقين في فريق جبهة التحرير الوطني و يتقدمهم رشيد مخلوفي وعبد الحميد زوبا أو من الوجوه الرياضية الحالية ويتقدمهم وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي، و كذا خير الدين زطشي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، هذا وتوفي الراحل رواي بعد ظهر الأحد الماضي عن عمر ناهز 85 سنة بعد مرض عضال ببلدية غايار الفرنسية التي تقع بمقاطعة هوت سافوا بمنطقة وأوفارني رون آلب.

زطشي عاد من المغرب لحضور الجنازة وأنفانتينو يعزي عائلة الفقيد

سجل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي أمس تواجده في مدينة العلمة، حيث عاد الرجل الأول في الفاف من المغرب ليحضر جنازة الفقيد، من جهته فقد بعث رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو برسالة تعزية إلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، جاء فيها:” تلقيت مؤخرا خبر وفاة اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني عمار رواي بحزن عميق”، هذا وقدّم إنفانتينو وباسم كل عائلة كرة القدم الدولية، إلى رئيس الفاف، “خالص تعازيه وكذا لكل أقاربه وأصدقائه وبطبيعة الحال أسرته، آملا في أن تواسيهم رسالة التعزية هذه وتخفف من آلامهم في هذا المصاب وتمنحهم الدعم المعنوي”.

الفقيد فاز كمدرب بالميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي 1975 في ألعاب البحر المتوسط

حمل عمار رواي ألوان فريق جبهة التحرير الوطني لأكثر 78 مرة (1958-1962) ،كما درب عديد النوادي على غرار مولودية العلمة واتحاد بلعباس إضافة إلى المنتخب الأولمبي رفقة رشيد مخلوفي في الفترة ما بين 1975 و1980 وتمكن من الفوز بالميدالية الذهبية لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي نظمت بالجزائر سنة 1975 بصفته مساعدا للمدرب الوطني رشيد مخلوفي في نهائي تاريخي ضد الفريق الأولمبي الفرنسي (3-2).

جلال.ك