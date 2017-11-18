عبيد: “سعيد لعودتي وأسعى للمشاركة ضد تروا”

أدلى الدولي الجزائري مهدي عبيد بتصريحات للموقع الرسمي لناديه تكلم فيها عن لقاء اليوم في الدوري ضد تروا، كما تكلم فيها عن حالته الصحية، عبيد قال أنه تخلص من الإصابة وهو سعيد بالعودة وأضاف “سعيد جدا للعودة للمجموعة أشعر أنني بحالة جد مميزة وأتمنى أن يكتمل ذلك بمشاركتي ضد تروا في الدوري” هذا وكان عبيد قد عانى من انتكاسة بعد عودته من إصابة خطيرة لكن يبدو أن إصابته الجديدة ليست خطيرة بالمرة، وهو ما يفسر عودته السريعة للفريق.

“لقاء تروا مهم وعلينا الفوز فيه“

بعد ذلك تكلم عبيد عن لقاء اليوم في الدوري ضد نادي تروا، عبيد قال أنه لقاء مهم يسبق سلسلة من اللقاءات التي يتوجب عليهم الفوز فيها، وفي هذا الشأن قال” كل لقاء مهم بالنسبة لنا لدينا لقاءات مهمة وسلسلة من اللقاءات التي وجب علينا أن نجمع فيها أكبر عدد من النقاط نظرا لوضعنا السيء، وهو ما سيمسح لنا بالتنفس قليلا في سلم الترتيب، فترة التوقف الدولية كانت في صالحنا، حيث سمحت لنا بشحن البطاريات جيدا ” وتبدو مشاركة عبيد غير واضحة فرغم أهميته إلا أن المدرب لن يغامر بلاعب عائد من الإصابة من دون شك .

بورقعة . ب