لموشي يقرّر استدعاء زفان

قرر مدرب نادي ران صبري لموشي إعادة لاعب الخضر مهدي زفان للمجموعة حين قرر استدعاءه للقاء ستراسبورغ الذي سيقام سهرة اليوم السبت، زفان كان قد عانى من تهميش كبير في زمن المدرب السابق كريستيان غوركيف، الذي أرسل به للفريق الثاني، لكن يبدو أن لموشي يرغب بفتح صفحة جديدة على أمل أن يثبت مهدي قدراته التي أبان عنها سابقا، ولحساب نفس اللقاء عرفت القائمة غيابا منتظرا للمدافع الآخر رامي بن سبعيني، الذي يعاني من إصابة لم يشف منها كما سبق وأشرنا، يذكر أن زفان كان قد عاد للمجموعة وتدرب معها قبل أسبوعين فقط ويأتي استدعاءه للقاء ستراسبورغ كتطور طبيعي لمستواه في انتظار المشاركة.

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