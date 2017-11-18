ماجر: “هناك من يعمل لزعزعة المنتخب خدمة للرئيس السابق للفاف”

أدلى الناخب الوطني رابح ماجر بتصريحات حصرية لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، تكلم فيها عن سوء التفاهم الذي وقع في الندوة الصحفية الأخيرة بينه وبين أحد الصحفيين، ماجر اختار وسيلة إعلام أجنبية للحديث عن الأمر عوض وسائل الإعلام المحلية، حيث تكلم أيضا عن أمور قال أنها نغّصت عمله ونسبها تلميحا للرئيس السابق محمد روراوة، ويبدو أن ماجر لن يتخلص قريبا من شبح روراوة فمع النتائج الطيبة أو السيئة شبحه دائم حاضر فوق رأس صاحب الكعب الذهبي.

“راض عن النتائج ولا تنسوا أن نيجيريا هزمت الأرجنتين بعدما واجهتنا”

بداية، علق ماجر على النتيجتين اللتين حققهما على رأس الخضر في أول لقاءين، وأبدى رضاه التام عن الأمر، وقال” أعتقد أننا حققنا نتيجتين طيبتين ونحن في منحى تصاعدي، لقد قدمنا لقاء كبيرا ضد منتخب نيجيري قوي، كما أننا لعبنا بستة لاعبين مصابين مع العلم أيضا أن هذا الفريق حقق بعد أيام الفوز على الأرجنتين وديا برباعية، مع نفس الغيابات دائما حققنا الفوز في 5 جويلية على حساب منتخب إفريقيا الوسطى بثلاثة أهداف من دون رد، لقد منحت الفرصة لبعض اللاعبين الجدد كعروس، عبد اللاوي وفرحات مع تسجيل عودة جابو أيضا، مازال أمامنا عمل كبير لكن مقارنة مع المدة التي أشرفت فيها على المنتخب أعتقد أننا حققنا نتائج طيبة “.

“الصحفي استفزني سابقا وكان يقصدني حين طرح السؤال على محرز”

أما عن القضية الأهم وهي إهانته للصحفي معمر جبور، فحاول ماجر تبرير الأمور على الأقل بمنظوره، حين قال” في الحقيقية لا يجب أن تنخدعوا بما حصل في المؤتمر الصحفي، الحقيقة ليست كما رآها الجميع، على العموم كان مؤتمرا عاديا وكان هناك أسئلة وأجوبة وكل طرف كان يدلي بما لديه، أقولها وأعيدها لا يجب أن تنخدعوا بما حصل، هذا الصحفي من القناة الإذاعية الثالثة كان يلاحقني منذ فترة، وكان دائما يهاجمني وهو يستغل المركز الذي يتواجد فيه، لقد رأيته قبل يومين في إحدى القنوات التلفزيونية، لقد هاجمني وقال أنني لست مدربا كفؤا وأننا لا نملك منتخبا وطنيا ومثل هذه الأمور، عادة أنا لا أجيب على مثل هذه الأمور لكن في الندوة كان بجانبي رياض محرز وطرح عليه سؤالا استفزازيا لقد قال له لماذا انخفض مستواك، في الحقيقة كان يقصدني أنا وليس محرز وألمح إلى أنني لست مدربا بالرغم من أننا فزنا بثلاثية من دون رد “.

“هناك من يعمل لصالح الرئيس السابق ومن غير المعقول أن تصفر الجماهير على منتخب بلادها“

وكما أشرنا في المقدمة، فإن ماجر لا يزال مريضا بشبح روراوة، حيث اتهمه صراحة بأنه وراء كل ما يحصل له، وفي هذا الشأن قال” لقد قلت له أنني لا أكن له أي احترام، وأنه هو عدو المنتخب وطلبت منه أيضا أن يذهب للتقاعد، في الحقيقة هناك أربعة إلى خمسة صحفيين يحاولون إرضاء الرئيس الذي كان قبل ( يقصد روراوة) لقد غادر الآن، هم مجموعة من الأشخاص التي تحاول توجيه الرأي العام ضدي من غير المعقول أن تصفر الجماهير ضد منتخب بلادها لقد أثروا كثيرا على معنويات اللاعبين ودوري كان حمايتهم “.

“أنا أكثر من يحترم الإعلام، لكن كان عليّ وضع النقاط على الحروف“

ويبدو أن ماجر لم يندم أبدا على ما قام به، حيث قال أنه كان عليه وضع النقاط على الحروف، وفي هذا الشأن قال” لم أتهرب يوما من الصحافة الجزائرية لم أرفض يوما طلبا من الصحافة من أجل القيام بحوارات وكنت دائما أتقبل الانتقادات، طول مسيرتي الرياضية احترمت وسائل الإعلام حتى أنني مارست هذه المهنة، لكن وجب علينا وضع النقاط على الحروف في عشرة أيام قمنا بعمل جبار بالنسبة لي ما وقع من سوء تفاهم صار وراء ظهري ولقد طويت الصفحة نهائيا وعلي الآن التركيز فقط على عملي من أجل مساعدة المنتخب الوطني على النهوض “.

بورقعة .ب