محرز: “الإقصاء من المونديال شكّل لنا خيبة أمل كبيرة وسنحاول التعويض في كان الكاميرون”

عاد الدولي الجزائري رياض محرز بتصريحات خص بها قنوات “أس أف أر” الفرنسية إلى مشوار الخضر في الأشهر الأخيرة، رياض حمّل الاتحاديتين المتتاليتين مسؤولية الخروج المخيّب من المونديال، لكنه أكد أن الكل سيعمل على التدارك سريعا، وقال” عندما تمتلك مدربا كبيرا ومجموعة صلبة فإن النتائج ستأتي لا محالة، لكن في الجزائر الأمور ليست كذلك ومنذ سنتين تقريبا نعاني من عدم استقرار كبير، إقصاؤنا من المونديال خيبة كبيرة للأنصار لكننا سنحاول تعويض ذلك بالتألق في الكان المقبل في الكاميرون “.

” أنا سعيد ومرتاح في ليستر”

دائما مع تصريحات محرز ولكن هذه المرة لقناة “بي إن سبور” القطرية، حيث أراح الجزائري جماهير ومدرب وأيضا إدارة ناديه ليستر سيتي ورد بها على كل التقارير التي تكلمت عن رحيله في الفترة السابقة، رياض عبّر عن ارتياحه الكبير في ليستر سيتي حين قال” صحيح أنني حاولت خوض تجربة جديدة في وقت سابق لكن الأمور لم تسر كما أردت، الآن أن مرتاح في ليستر سيتي ” كلام محرز أوّله الإعلام الإنجليزي بأن محرز يريد البقاء في فريقه الحالي ولن يغادر على الأقل في جانفي المقبل.

“راض عن مستواي مؤخرا مع ليستر“

رياض تكلم بعد ذلك عن مستواه في الفترة الأخيرة وكنتيجة طبيعية لارتياحه في ليستر قال أنه سعيد جدا بما قدمه، اللاعب الجزائري قال أن أرقامه تحسنت كثيرا فيكفي أن يذكر أنه قدم خمس تمريرات حاسمة في اللقاءات الأخيرة لفريقه، ليؤكد أنه صار أكثر فعالية، يشار أيضا إلى أن محرز سجل ثلاثة أهداف في آخر خمسة لقاءات لفريقه ما يعني أن مساهمته كبيرة سواء بالتمرير أو بالتسجيل “.

“تغيير المدربين أثر على ليستر وننتظر لمسة بويال ضد السيتي“

لاعب الخضر تكلم أيضا عن تأثير تعاقب المدربين على رأس العارضة الفنية لليستر، حيث قال أن الأمر أثر كثيرا على المجموعة كما تكلم أيضا عن المدرب الجديد الفرنسي كلود بويال، وقال” تغيير المدربين بشكل دائم ليس أمرا جيدا للفريق، لكن ما باليد حيلة وعلينا احترام قرارات الإدارة، بالنسبة للمدرب الجديد كلود بويال فهو مدرب جيد وقدومه أثر إيجابيا على الفريق وسنرى مرة أخرى لمسته في مباراة مانشستر سيتي “.

“سنحاول الإطاحة بمانشستر سيتي“

رياض أدلى يوم أمس بثلاث تصريحاته فبعد تصريحه لـ “بي إن سبورت” و “أس أف أر” وضع الموقع الرسمي لليستر سيتي حوارا مصورا معه، تكلم فيه عن لقاء اليوم ضد مانشستر سيتي، لاعب الخضر أبدى ثقة كبيرة في هزم متصدر الدوري، حين قال” لقاء السيتي سيكون قويا، إنهم فريق قوي ومن المرشحين الأقوياء للفوز بالدوري الإنجليزي، لكننا سنعمل على الفوز عليهم، سيكون لقاء كبيرا وتحديا رائعا بالنسبة لنا، لذلك علينا أن نواصل نتائجنا الجيّدة “.