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مونتيلا:” غلام لاعب كبير ولكن غيابه لن يكون مؤثرا”

مونتيلا:” غلام لاعب كبير ولكن غيابه لن يكون مؤثرا”

By admin
18 نوفمبر، 2017
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نشط مدرب ميلان فينتشنزو مونتيلا ندوة صحفية يوم أمس للحديث عن  قمة الدوري الإيطالي سهرة اليوم ضد المتصدر نابولي، حيث استحضر الغياب المؤثر للاعب الخضر فوزي غلام عن فريقه، لكنه أكد أن ساري سيجد الحلول وأضاف‘” غلام لاعب كبير جدا، هو ملك لجهة اليسرى وساهم في تسجيل فريقه لعديد الأهداف، لكن بالنسبة لي غيابه لن يكون مؤثرا لأن مدرب نابولي سيجد الحلول، لديهم اللاعب ماريو روي الذي اعتبره بنفس خصائص غلامومنذ غيابه عن فريقه بسبب  الإصابة خيّم غياب غلام على كل أحاديث المدربين خاصة أولئك الذين  يواجهون نابولي بداية بغوارديولا ووصولا لمونتيلا في انتظار قادم اللقاءات وقادم المدربين .

المدير الرياضي لنابولي في إسبانيا للتعاقد مع بديل غلام

قالت صحيفةسبورالكاتالونية أمس الجمعة أن المدير الرياضي لنادي نابولي كريستيان غانتولي غير وجهته بخصوص بديل غلام صوب إسبانيا،سبورقالت أن غانتولي يراقب الموهبة الإسبانية أرون مارتن لاعب نادي إسبانيول، حيث يعتبر من أحسن المواهب في العالم حاليا وهو مراقب من عدة أندية وليس من نابولي فقط، الصحيفة الكاتالونية قالت أن الحصول على توقيع مارتن لن يكون سهلا ليس فقط بسبب المنافسة عليه لكن أيضا بسبب قيمة تسريحه والتي قد تصل لـ30 مليون أورو وهو مبلغ يبدو أكبر من استطاعة إدارة نابولي.

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