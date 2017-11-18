نابولي يلاقي الميلان ووناس يطمح للظهور أساسيا

أتى أخيرا وقت الحقيقة بالنسبة للدولي الجزائري آدم وناس باقتراب لقاء الميلان سهرة اليوم، فطيلة الأسبوعين الماضيين نادت الصحافة الإيطالية وتكهنت بدخوله أساسيا نظرا للإنهاك الكبير الذي يعاني منه نجوم الفريق في الهجوم، المدرب ساري وبحسب الإعلام الإيطالي لم يقرر بعد بشأن الخط الأمامي، وهو ما يصب في مصلحة الجزائري الذي يأمل في تسجيل أول ظهور ولو أن لقاء اليوم يعتبر الأقوى لنابولي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تراجع مستوى الفريق والثلاث هزائم التي حققها في الشهر الماضي.

مونتي فيرينو:” علينا منح الفرصة لوناس“

في سياق الحديث عن لقاء ميلان دائما، أدلى الصحفي الإيطالي، مونتي فيرينو بتصريحات نقلها الإعلام الإيطالي يوم أمس، حيث قال أنه يؤيد فكرة منح الفرصة لوناس عوض منحها لجياكيريني، لأن هذا الأخير أصبح كبيرا في السن وربما إشراكه في لقاء اليوم قد يكون قرارا سيئا هذا في حال قرر المدرب ساري القيام بتغييرات وأضاف “وناس شاب ويحتاج لوقت أكبر من أجل أن يتطور علينا أن نجربه حتى نعرف قيمته الحقيقية” .