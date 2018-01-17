بوعلام شارف: ” مباريات الكأس أثرت كثيرا على تربص منتخب أقل من 21 سنة”

كشف مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف الذي يشرف حاليا على تربص المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة، وعقب الخسارة في اللقاء الودي أمام المنتخب التونسي أول أمس بهدف دون رد، أن لقاءات كأس الجزائر أثرت كثيرا على التربص الحالي وذلك في تصريح للموقع الرسمي للفاف، معتبرا أنه وجد صعوبة كبيرة في تسيير التربص المقام حاليا في سيدي موسى وقال: “لا طلب الاتحادية التونسية جاء متأخرا وكان من الصعب علينا تنظيم هذا التربص، إلا أن ردنا كان إيجابيا لكن بشرط لعب لقاءين وديين”.

” جربنا العديد من اللاعبين الجدد”

في تبريره لسبب الخسارة أمام المنتخب التونسي وديا قال شارف أن السبب الأول راجع إلى مشاركة العديد من اللاعبين في لقاءات كأس الجزائر نهاية الأسبوع، وهو ما جعلهم لا يقدرون على استرجاع إمكانياتهم وقال: ” برمجة مباريات كأس الجزائر سواء بالنسبة للفئات الشبانية أو الأكابر أثر علينا خلال اللقاء الودي الأول، هناك بعض اللاعبين الذين خاضوا المباريات يوم السبت ولم يتمكنوا من استرجاع إمكانياتهم البدنية قبل اللقاء وهو ما دفعنا لتجريب العديد من اللاعبين الذين لم نشاهدهم من قبل في لقاء تونس الودي”.

اللقاء الثاني يلعب اليوم

سيكون المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة على موعد مع مواجهة ودية ثانية أمام نظيره التونسي بملعب عمر حمادي ببولوغين، ويسعى أشبال شارف إلى الثأر من الخسارة الأولى وتحقيق الفوز، خاصة أن لاعبي المنتخب سيستعيدون جاهزيتهم البدنية بعد تمارين الاسترجاع التي قاموا بها أمس ولن يرضوا غير الفوز مثلما حدث في لقاءي تونس أين فاز كل منتخب بلقاء.

ب-بكوش

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