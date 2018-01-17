حارس البيتزا يواجه “الثعالب” من جديد

استضاف فريق ليستر سيتى أمس فليتوود تاون على ملعب “كينغ باور” فى مباراة الإعادة من الدور الأول للمسابقة الأعرق فى تاريخ كرة القدم بعدما انتهت المباراة بين الفريقين مطلع الشهر الجاري بالتعادل السلبي لتقام مباراة إعادة أمس لتحديد المتأهل لدور الـ32، حيث التقى مع فريق بيتربروه وفقا لما أسفرت عنه القرعة التى أقيمت 8 جانفي الماضي، ويذكر أنه وقعت حادثة غريبة فى المباراة الأولى بين الفريقين، عندما كافأ راعي فريق فليتوود حارسه بمنحه بيتزا طوال عام 2018 مجانا، كما أن الراعي الثاني للفريق وفر لنفس اللاعب الغداء طوال العام كمكافأة أيضًا.

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