دوخة يطعن في تتويج فوزي غلام بالكرة الذهبية

بدى الحارس الجزائري عز الدين دوخة موقفه من حصد مواطنه فوزي غلام، ظهير أيسر نابولي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2017، وقال حارس أحد السعودي عز الدين دوخة عبر حسابه الرسمي بموقع (فيسبوك)، بأن غلام يستحق التتويج ولكن ليس على حساب هلال العربي سوداني، وعلق في هذا الجانب، قائلًا: “أولا أعتقد، بل متأكد بأنه من يستحق الكرة الذهبية اليوم هو هلال سوداني بدون مجاملة، فوزي غلام أخ وصديق، وإن كان يستحقها أيضًا في نظر البعض فليس على حساب سوداني، لأنه إذا تكلمنا بلغة الأرقام، سنجد فرقًا كبيرًا من حيث التتويج بالألقاب الفردية والجماعية”.، وأضاف الحارس السابق للمنتخب الجزائري: “سوداني قبل وبعد احترافه كان أحسن هداف في الدوري الجزائري بقميص جمعية الشلف، ثم التحق بنادي غيماراش البرتغالي وتوج معه بكأس البرتغال أمام بنفيكا بعد تسجيله هدف التتويج، لينضم بذلك إلى دينامو زغرب كأكبر صفقة في الدوري الكرواتي”. وواصل الحارس السابق لاتحاد الحراش دفاعه عن العربي سوداني: “لنتكلم عن 2017 فقط، لقد توج كثاني أفضل هداف، وأفضل لاعب في الدوري الكرواتي، وثاني أفضل هداف في المنتخب بعد إسلام سليماني، بالله عليكم، ألا يكفي كل هذا ليستحق الكرة الذهبية؟ عذرًا هلال لن تتوج بها أبدًا”. واختتم عز الدين دوخة: “لا تيأس هلال، فاعلم أنك توّجت بالقلب الذهبي، وأنت داخل قلوب كل الجزائريين..مبروك فوزي”.

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