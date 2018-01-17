رئيس ناد يحذر أندية منافسة من الاقتراب من لاعبه

حذر كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لازيو الإيطالي، ناديي جوفنتوس ومانشستر يونايتد الإنجليزي من التفاوض مع سيرغيغ ميلينكوفيتش سافيتش لضم اللاعب في جانفي الجاري، وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن رئيس النادي نفى رغبته في بيع اللاعب خلال جانفي الجاري مؤكدا رغبته في استمرار اللاعب لفترة أطول، وكشف لوتيتو عن كواليس التعاقد مع ميلينكوفيتش عندما كان لاعبا في فيورنتينا الإيطالي وتمكن من إقناع والده باللعب في لازيو لرغبته في خوض التجربة واللعب بصفوف الفريق.

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