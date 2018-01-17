زطشي يستبعد خلافة الجزائر للكاميرون في تنظيم كان 2019

كشف رئيس الفاف خير الدين زطشي في تصريحات إعلامية أن الحديث عن تنظيم الجزائر لكأس أمم إفريقيا 2018 بدلا من الكاميرون في حال قامت الكاف بنزع شرف التنظيم من هذا البلد، عقب التأخر الكبير في تشييد المرافق والملاعب التي يحتاجها الحدث الإفريقي سابق لأوانه، بما أنه لا يوجد أي قرار رسمي لحد الآن والكان لا تزال في الكاميرون وقال: ” لا يجب أن نستبق الأحداث لأن الاتحاد الإفريقي قدم مهلة للكاميرون فقط وبالنسبة لنا الكان ستجرى في هذا البلد”.

أكد أن القرار يتجاوزه وبيد السلطات العليا

بعدها واصل رئيس الفاف الحديث عن إمكانية تنظيم الكان وهذا في حال سحبت من الكاميرون واعتبر زطشي أن تنظيم منافسة بحجم كأس أمم إفريقيا يتجاوزه، ويتطلب قرارا من أعلى المستويات وأعلى هيئة في البلاد، فالفاف لن تتقدم بأي ملف إلى الكاف لاحتضان العرس الإفريقي إلا إذا منح الضوء الأخضر من السلطات العليا لأنه يعرف جيدا كيف خسرت الجزائر تنظيم كأس 2017 أمام الغابون بعد أن تخلت السلطات عن دعم الملف.

اتهم من قبل الكاميرون بالتشويش عليها

حديث زطشي الأخير عن كان 2019 كان أكثر دبلوماسية هذه المرة ورفض التأكيد على جاهزية الجزائر لاحتضان الكان وخلافة الكاميرون، فمسؤلو هذا البلد اتهموا زطشي من قبل بالتشويش عليهم من خلال تصريحاته التي أطلقها في المغرب والتي أكد فيها أن الجزائر مستعدة لخلافة الكاميرون وهو ما فسر على أنه مساندة من الجزائر للرئيس أحمد أحمد الذي لا يزال يبحث عن أي سبب لسحب التنظيم منها وعندما يجد بلد بحجم الجزائر والمغرب جاهزين لخلافة الكاميرون سيعمل المستحيل لحرمان بلد الرئيس السابق للكاف من تنظيم الكان.

زطشي يدرك جيدا أن الجزائر لن تفوز بالتنظيم أمام المغرب

من جانب آخر فزطشي الذي قضى أيام في المغرب بصفته عضو في لجنة تنظيم الشان قبل أن ينسحب عرف جيدا خبايا الكاف وأدرك أن الجزائر لن تنظم كان 2019 في حال سحب التنظيم من الكاميرون وأن الجارة المغربية تتواجد في أحسن رواق للتنظيم وهي التي تقوم بعمل كبير في القارة السمراء، واستطاعت التغلغل داخل كل لجان الكاف، كما أنها قدمت خدمة كبيرة للملغاشي أحمد أحمد عندما عوضت غينيا في تنظيم “الشان”.

ب-بكوش

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