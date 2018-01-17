شاب روسي سائقاً ثانياً في فريق وليامس

سيكون الروسي سيرغي سيروتكين السائق الثاني في فريق وليامس إلى جانب الكندي لانس سترول خلال موسم 2018 من بطولة العالم لسباقات فورمولا وان، وسيحل الروسي البالغ 22 عاماً بدلاً من البرازيلي فيليبي ماسا الذي خاض في 2017 موسمه الأخير في سباقات الفئة الأولى، ولم يسبق لسيروتكين المشاركة في أي سباق في بطولة العالم لكنه شارك في التجارب الحرة أربع مرات عام 2017 مع فريق رينو الذي استعان به بعد أن حال ثالثاً في بطولة “جي بي 2” عامي 2015 و2016، وعلق الروسي على انضمامه لوليامس، قائلاً “القول بأني سعيد وفخور بالانضمام لفريق عريق مثل وليامس، لا يعبر حقاً عما أشعر به. احتاج الأمر إلى الكثير من العمل للوصول إلى حيث أنا الآن، وأنا حقا سعيد وممتن لكل الذي لعبوا دوراً في توقيعي مع وليامس”.

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