فرنسا تجدد طلبها لتجنيس سحنون والاتحادية الجزائرية تحاربه في أروقة القضاء

جدد ممثلو الاتحادية الفرنسية للسباحة طلبهم للسباح الجزائري ابن مدينة الجسور المعلقة أسامة سحنون من أجل خطفه من الجزائر، و منحه بدءا من شهر جوان الجنسية الفرنسية من أجل حمله لألوان منتخب الديكة ،وكان السباح الدولي قبل أشهر قد رفض مقترح و فكرة حمل ألوان منتخب فرنسا للسباحة، إلا أن ذات الجهة تواصل سعيها لخطف اللؤلؤة الجزائرية خاصة بعد النتائج التي بات يحققها في شتى البطولات مع ناديه الفرنسي، والأرقام الباهرة التي يسجلها ..

الاتحادية الجزائرية تحارب السباح بالمتابعة قضائيا

في الوقت الذي تحاول فيه الاتحادية الفرنسية للسباحة خطف أسامة سحنون من الجزائر ،لا تزال الاتحادية الجزائرية للسباحة تشن حربها على السباح الجزائري و تتابعه قضائيا بتهمة القذف ،حيث أرغم حامل الراية الجزائرية في المسابح الفرنسية و الأوروبية مع ناديه مرسيليا الفرنسي للوقوف أمام قاضي التحقيق و السماع له بعد الدعوى المرفوعة ضده من لدن الاتحادية الجزائرية للسباحة، على خلفية نشره لتعليقات على صفحته الشخصية على فيس بوك منددا بالحقرة التي كان عرضة لها من هذه الهيئة بعد أن شطبت اسمه من قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة العالمية، التي أقيمت في بودابست المجرية .

القضاء حكم ببراءة سحنون والاتحادية تطعن في القرار

كانت المحكمة قد نطقت بحكم البراءة في حق أسامة سحنون وهذا بتاريخ 02/01/2018 ، إلا أن المفاجأة جاءت مرة أخرى من الاتحادية الجزائرية للسباحة تفاجأ أسامة سحنون بتاريخ 07/01/2018 بخرجة جديدة من خلال استئناف الحكم الابتدائي من طرف محامية المدعي، وكانت بمثابة صدمة بالنسبة له و تأكد بما لا يدعو مجالا للشك أنه محل مؤامرة لتحطيم مسيرته الرياضية من طرف مسؤولي الاتحادية السالفي الذكر.

ناشد وزير الشباب والرياضة بالتدخل

لم يجد السباح أسامة سحنون سوى باب وزارة الشبيبة و الرياضة لطرقه من جديد ،حيث ناشد من خلال رسالة بعث بها للوزير الهادي ولد علي بتدخله شخصيا مرة جديدة، بعد أن لعب الرجل الأول على رأس الرياضة الجزائرية دوره في إنصافه و إعادته للمنتخب في الصائفة الماضية ،وسرد سحنون في رسالته ما يحدث له مشيرا إلى التصرفات غير اللائقة تماما من قبل العضوين الفاعلين في الاتحادية محملا إياهما المسؤولية كاملة ما قد ينجر عليه من تبعات. مبديا أسفه الشديد على الوضع الذي آلت إليه الأمور و التي كان أبطالها القائمين على هيئة كان من الأجدر بها مرافقة السباح و تشجيعه وليس تقديمه للمحاكمة .

الجزائري حطم رقمين قياسيين في ديسمبر الماضي

كان سحنون مفخرة السباحة الجزائرية قد توج مع نادي مرسيليا الفرنسي بطلا لفرنسا للسنة الثانية على التوالي، خلال البطولة الفرنسية المحترفة (مسبح صغير 25 مترا) التي أقيمت فعالياتها بمدينة مونبوليي خلال الفترة الممتدة ما بين ديسمبر الماضي من خلال تتويجه بالميدالية الذهبية في اختصاص 50 مترا حرة، إضافة إلى الميدالية الذهبية في اختصاص 100 متر حرة عن جدارة واستحقاق، ناهيك عن تتويجه بالميدالية الفضية في اختصاص 100 متر فراشة ، ونيله لقب نائب البطل بعد احتلاله المرتبة الثانية، وبالتالي فقد برهن أنه سباح من طينة الكبار لاسيما وأنه إنجاز مسبوق بالنسبة للسباحين الجزائريين في المستوى العالي.

جلال.ك

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