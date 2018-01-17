نابولي اشترط 50 مليون أورو على باريس سان جيرمان لتسريح غلام

لا يزال الحديث عن مستقبل الدولي الجزائري في صفوف نادي نابولي الإيطالي فوزي غلام يتداول في الإعلام الأوروبي بالرغم من تجديده الأخير لعقده مع النادي حتى صيف 2022، لكن الحديث هذه المرة جاء عن العرض الذي قدم له من قبل نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان الذي أراد التعاقد مع ابن باتنة، إلا أن طمع إدارة الرئيس دي لورانتيس فوت عليه فرصة الانضمام إلى نجوم البي أس جي الذي كان متحمسا جدا للظفر به لتعويض البرازيلي ماكسويل.

الباريسيون اندهشوا من طمع رئيس نابولي

أكد جوناتان بيلين الذي يعمل ككشاف ومستقدم في نادي باريس سان جيرمان بأن المدير الرياضي للنادي هنريكي كان متحمسا جدا للتعاقد مع خريج نادي سانت إيتيان، إلا أن المطالب المالية المبالغ فيها كثيرا من قبل رئيس نابولي دي لاورانتيس جعلت الإدارة تصرف نظرها وتحول الوجهة نحو الإسباني برشيش مدافع سوسييداد وقال في تصريح لكنال سيبورتور: ” هنريكي عمل المستحيل من اجل ضم غلام الصيف الماضي وكان معجب به كثيرا، إلا أن رئيس نابولي رفض تسريحه، لقد ظهر دي لورانتيس شجعا وطالب بمبلغ 50 مليون أورو وهو ما دفع الإدارة لتحويل اهتمامها واستقدمت الإسباني برشيش.

الإعلام الإيطالي: “سوبر غلام عاد في 73 يوما”

بعد أن أبهر الإيطاليين بتماثله الكبير للشفاء وتجاوبه مع العلاج بشكل رهيب، صنع قرار الطاقم الطبي لنادي نابولي الذي منح الضوء الأخضر لغلام بالعودة إلى التدريبات الحدث في الإعلام الإيطالي الذي تداول بقوة الخبر وتساءل عن الإرادة التي يمتلكها اللاعب حتى يعود بهذه السرعة، فجريدة كوريري دلو سبروت عنونت صفحتها الأولى بـ “سوبر غلام عاد في 73 يوما” مؤكدة أن العزيمة هي التي صنعت الفارق.

مطالب بضرورة توخي الحذر وعدم التسرع

رغم الإشادة الكبيرة والانبهار بعودة غلام السريعة من الإصابة التي كان ينتظر أن تتطلب ستة أشهر، غير أن الإعلام الإيطالي طالب فوزي بضرورة توخي الحذر وعدم التسرع في العودة إلى المنافسة وتفادي تجدد الإصابة التي قد تكون هذه المرة أكثر خطورة بالرغم من أن طبيب الفريق منحه الضوء الأخضر وحتى المدرب ساري لن يغامر بإشراك اللاعب الذي ترك فراغا رهيبا على الجهة اليسرى وسينتظر لوقت أطول قبل إعادته من جديد للمنافسة الرسمية.

ب-بكوش

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