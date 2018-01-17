والكوت يجتاز الاختبار الطبي في إيفرتون

أكدت تقارير صحفية، أن لاعب آرسنال، ثيو والكوت، اجتاز الاختبارات الطبية، اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لإعلان انضمامه إلى إيفرتون، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ويتباحث والكوت مع إيفرتون، على البنود الشخصية للعقد، قبل الإعلان عن الاتفاق النهائي، بعدما فقد فرصته في اللعب كأساسي في تشكيلة آرسنال هذا الموسم.

وكان سام ألاردايس، مدرب التوفيز، قد انتقد في وقت سابق، افتقاد فريقه للسرعة، في عهد المدرب السابق رونالد كومان، وهو ينوي تغيير الأوضاع، من خلال ضم والكوت.

ونقلت صحيفة “ذا صن”، عن سام ألاردايس قوله “استطيع رؤية والكوت يلعب في أي مكان بالخط الثلاثي الأمامي”.

وكان والكوت قد انضم إلى آرسنال، قبل 12 عاما قادما من ساوثهامبتون، وأحرز له 108 أهداف، خلال 397 مباراة.