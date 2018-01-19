ارسنال يخسر فرصة ضم أوباميانغ بسبب إغضاب إدارة دورتموند

أبدى المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند مايكل زورك غضبه الشديد بعد تحدث مدرب ارسنال آرسين فينغر عن النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس.

وأشاد فينغر بإمكانيات أوباميانغ متحدثاً بالقول “يملك شخصية قوية وهذا قد يحمل جانباً إيجابياً وآخراً سلبياً لكنه حقق الكثير بمسيرته بفضل إظهار شخصيته بشكل إيجابي بالملعب”.

وبسؤال عمّا إذا كان هناك مفاوضات مع أوباميانغ أكد المدرب أنه من الأفضل الحفاظ على سرية أمور كهذه لكن الردّ جاء سريعاً من مايكل زورك الذي أغلق باب المفاوضات بوجه ارسنال مؤكداً عدم إمكانية انتقال أوباميانغ للمدفعجية.

وقال زورك “أن تتحدث عن لاعبين من فرق أخرى فهذا تقليل لاحترامنا، كنا نفضل أن يتحدث آرسين فينغر عن أداء لاعبيه”.

وكان دورتموند قد أنهى المفاوضات مع ميلان الصيف الماضي بعد تحدث فاسوني عن رغبة ناديه بضم أوباميانغ وهي خطوة أغضبت إدارة الفيستفالي بسبب ضرورة احترام سرية المفاوضات ومع حديث فينغر يبدو أن ارسنال قد اختار الوقوع بذات الخطأ وهو ما سيعني أنه سيفقد فرصة ضم أوباميانغ على طريقة ميلان.

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