البحث عن مهاجم.. 4 خيارات على طاولة كونتي

يسعى المدرب “أنتونيو كونتي” للتعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمنافسة اللاعب الإسباني الدولي “ألفارو موراتا” وتعويض رحيل اللاعب البرازيلي الأصل “دييغو كوستا” إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

ويواجه تشيلسي مشاكل هجومية في الموسم الجاري حيث لم يسجل موراتا في 6 مباريات، وميتشي باتشواي اقترب من الرحيل عن الفريق

ووضع على طاولة تشيلسي العديد من الخيارات الهجومية لتدعيم صفوف الفريق وهي كالتالي:

1/ فيرناندو لورينتي:

ارتبط تشيلسي بضم أندرو كارول من صفوف ويستهام في بداية الميركاتو الحالي لكن تعرض اللاعب للاصابة والغياب عن الملاعب لأربعة أشهر حول وجهة النادي نحو فيرناندو لورينتي مهاجم المنتخب الإسباني السابق.

ووضع كونتي خيار فيرناندو لورينتي لاعب توتنهام الحالي على طاولة النادي في ظل معاناة اللاعب الإسباني من تجاهل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشينيو لمصلحة القناص هاري كين.

2/ بيتر كراوتش:



يبدو أن أبرز أهداف كونتي هذا الشتاء ضم لاعب طويل القامة وهو ما ظهر من تواجد خيارات بقيمة كارلوس ولورينتي وانضم لها الخيار الأطول قامة وهو بيتر كراوتش لاعب ستوك سيتي.

صاحب الـ36 عاما الذي وقعد على تجديد عقده لموسم إضافي مطلع الشهر الجاري من بين الخيارات المتواجدة على طاولة كونتي لكن التقارير الصحافية تؤكد رفض ستوك سيتي فكرة التخلي عن اللاعب.

3/ ادين دزيكو:



الخيار الثالث لأنتونيو كوتي كان طويل القامة كذلك وهو البوسني ادين دجيكو لاعب روما الحالي ومانشستر سيتي السابق.

ووفقا لتقارير صحافية إيطالية عرض تشيلسي 50 مليون يورو واعارة المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي لصفوف روما مقابل ضم دزيكو و المدافع البرازيلي ايمرسون بينما طلب روما 65 مليون يورو للموافقة على العرض.

وشارك إيدين دزيكو فى 19 مباراة بالدورى الإيطالى هذا الموسم مع روما وأحرز 9 أهداف ويرتبط بعقد مع الجيالوروسى حتى يونيو 2020.

4/ كريستيان بينتيكي:



الخيار الرابع والأخير لدى تشيلسي كان اللاعب البلجيكي كريستيان بينتيكي لاعب أستون فيلا السابق ومهاجم كريستال بالاس في الموسم الحالي.

اللاعب البالغ من العمر 27 عاما سجل هدف وحيد وصنع 3 أهداف في 17 لقاء بالدوري الإنكليزي في الموسم الحالي.