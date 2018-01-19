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الصفقة المنتظرة تحرم كوتينيو من الرقم 7 في برشلونة

19 جانفي 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 49 زيارة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن سبب عدم منح البرازيلي فيليب كوتينيو، الرقم 7 في صفوف ناديه الجديد، برشلونة الإسباني، بعد انضمامه هذا الشتاء، مقابل 160 مليون يورو.

وذكرت شبكة فوكس، أن نادي برشلونة يريد الاحتفاظ بالرقم 7 فارغًا، حتى نهاية الموسم الحالي، ومنحه للفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، والذي يسعى البلوجرانا لضمه، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وسيرتدي فيليب كوتينيو مع برشلونة، الرقم 14، والذي يملكه الآن اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، والمرشح للرحيل عن الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت العديد من التقارير، أن جريزمان يعيش الأشهر الأخيرة له كلاعب في صفوف أتلتيكو مدريد، خاصة أن الشرط الجزائي في عقده، سينخفض الصيف المقبل إلى 100 مليون يورو.

وأبدت عدة أندية، اهتمامها بالمهاجم الفرنسي جريزمان، وعلى رأسها برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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