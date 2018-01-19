بايرن يتعاقد مع نجم شالكه ليون غوريتسكا ابتداءً من الموسم المقبل!

كشف مدرب شالكه الألماني كريستيان هايدل أن الدولي ليون غوريتسكا سينتقل الى بايرن ميونيخ بطل الدوري ومتصدر الترتيب الحالي اعتبارا الموسم المقبل.

وسيكون انتقال لاعب الوسط البالغ 22 عاما دون أي مقابل لأن عقده الحالي مع شالكه ينتهي في ختام الموسم الحالي.

ويسعى بايرن الذي غالباً ما يجرد الفريق المنافسة من اللاعبين الألمان الواعدين، الى تجديد نفسه، لاسيما من ناحية الوسط الهجومي في ظل وصول الثنائي الفرنسي فرانك ريبيري (34 عاما) والهولندي اريين روبن (33 عاما) الى نهاية عقدهما في ختام الموسم وعدم اتخاذ اي قرار حتى الآن بشأنهما.

وتألق غوريتسكا (12 مباراة دولية سجل خلالها ستة اهداف) بشكل خاص في كأس القارات التي اقيمت الصيف الماضي في روسيا وتوجت بها المانيا، وهو احد اللاعبين المرشحين بقوة للانضمام الى تشكيلة المنتخب خلال مونديال 2018 في روسيا ايضا.

ويدافع غوريتسكا عن الوان شالكه منذ 2013 بعد انتقاله اليه من بوخوم.

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