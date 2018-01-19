تشيلسي مُهدد بالحرمان من ضم لاعبين لفترتي انتقالات

أكدت تقارير صحافية بريطانية أن نادي تشيلسي مهدد بالمنع من ضم لاعبين جدد لفترتي انتقالات على غرار العقوبة التي تعرض لها فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في السابق.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فتح تحقيقات مع تشيلسي بشأن إجراءه تعاقدات غير قانونية مع 25 لاعبا دون السن القانوني المسموح به.

وتؤكد تقارير صحيفة “غارديان” البريطانية أن النادي اللندني الأزرق تعاقد مع 25 لاعبا أجنبيا قاصرا يبلغ عمرهم أقل من 18 عاما وهو ما لا يتوافق مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”.

تشيلسي تعاقد مع اللاعب بيرنارد تراوري في الـ23 من أكتوبر عام 2011 عندما كان في عمر 16 عاما فقط بينما تُجبر اللوائح الأندية على ضم لاعبين أجانب بشرط أن يتعدى عمرهم 18 عاما إلا في حالة واحدة أن يكون والدي اللاعب مهاجرين لتلك البلد لأسباب لا تتعلق بكرة القدم أو كان الفاصل في الحدود بين البلدين لا يتعدى 50 كيلو مترا أو أن يكون الانتقال بين دولتين من الاتحاد الأوروبي وأن يكون سن اللاعب بين16 إلى 18 عاما.

وانتقل بيرنارد تراوري لتشليسي من بوركينا فاسو وهو ما يؤكد انتهاك النادي اللندني لقوانين الفيفا.

وأصبح نادي تشيلسي مهدد بقوة ليتحول لأول نادي إنكليزي يتعرض لعقوبة الحرمان من ضم لاعبين جدد لفترتين انتقالات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب انتهاك قوانين الفيفا بينما أكد مسئول للنادي الأزرق الألتزام بقوانين الفيفا الخاصة بضم لاعبين جدد.

وكانت أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد قد تعرضت لعقوبات مماثلة من قبل الفيفا بسبب انتهاك قوانين الفيفا حيث وصلت العقوبة لفترتي انتقالات بينما ريال مدريد نجح في تقليص عقوبته لفترة واحدة.

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