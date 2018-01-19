ثلاثي ناري على رادار تعاقدات ريال مدريد

يبدو أن أيام الثلاثي الناري كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وغاريث بيل معدودة داخل جدران قلعة ريال مدريد الإسباني وذلك بسبب تراجع مردودهم الفني خلال الموسم الجاري.

ويعاني غاريث بيل من كثرة الإصابات والتي أبعدته عن مباريات الفريق خلال مناسبات عديدة بالإضافة لتراجع مستوى الثنائي بنزيمة ورونالدو الملحوظ هذا الموسم. وبدأ فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في تحضير البدائل المناسبة لهذا الثلاثي الناري وحدد العديد من الأسماء القوية من أجل التعاقد معهم في الصيف المقبل بهدف عودة الهيبة الهجومية للنادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

وكانت أول الأسماء التي يرغب بيريز بالتعاقد معها البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والتي تتردد أنباء بدخول ريال مدريد في مفاوضات قوية من أجل ضمه الصيف المقبل.

وتُشير التقارير الى صعوبة التعاقد مع نيمار نظراً للقيمة المالية الضخمة التي تكبدها ناديه للتعاقد معه الصيف الماضي والتي وصلت الى 222 مليون يورو ولكن ستسعى إدارة ريال مدريد جاهدة لضمه حيث تراه البديل الشرعي للبرتغالي كريستيانو رونالدو وأنه النجم الوحيد القادر على تعويضه.

وكانت ثاني الأسماء المرشحة للإنتقال لريال مدريد البلجيكي إيدين هازارد جناح نادي تشيلسي الإنجليزي والذي يحلم بالإنتقال للنادي الملكي وتُشير التقارير بأنه يرفض تجديد عقده رفقة البلوز خلال الفترة الماضية بسبب رغبته بتحقيق حُلمه والرحيل للميرنغي.

أما المرشح الأبرز لقيادة هجوم الفريق وخلافة بنزيمة هو البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني والذي أكد بأنه يرغب بخوض تجربة جديدة ومحاولة التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل نهاية مسيرته وهو ما قد يجده داخل قلعة الميرنغي.

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