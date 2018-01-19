خيار جديد من باريس ضمن قائمة أحلام زيدان

انضم الأوروغوياني “ايدينسون كافاني” مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن الأسماء المرشحة بقوة لتدعيم صفوف ريال مدريد الهجومية في الصيف المقبل.

وكان زين الدين زيدان قد قرر عدم التفكير في تدعيم صفوف الفريق بلاعب جديد في فترة الانتقالات الشتوية مع ضم لاعبين جدد في الصيف.

وينوي ريال مدريد التخلص من مهاجمه الدولي الفرنسي كريم بنزيمة في الصيف المقبل مع التحرك لضم مهاجم جديد مع ظهور خيارات مثل ماورو ايكاردي لاعب إنتر ميلان وهاري كين مهاجم توتنهام.

ونقلت صحيفة “ماركا” عن صحيفة “كوريرى” الإيطالية تفكير ريال مدريد في ضم المهاجم الأوروغوياني كافاني الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.

ويرى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أن كافاني هو المهاجم المثالي لريال مدريد مع رحيل الفرنسي كريم بنزيمة إلى صفوف نادي آرسنال.

ويرحب كافاني من جانبه بفكرة اللعب في صفوف ريال مدريد بينما سيطلب باريس سان جيرمان أكثر من 80 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.

ويحتل كافاني صدارة هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 20 هدفا من أصل 67 لباريس سان جيرمان في الدوري هذا الموسم بنسبة 30% من أهداف الفريق.

مرتبط